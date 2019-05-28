ليبيا_الآن| المحجوب: الإخوان حاولوا ضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا . . . ذكر ال…

#ليبيا_الآن| المحجوب: الإخوان حاولوا ضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا

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ذكر المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن جماعات من الإخوان المسلمين، صرفت ملايين الدينارات في حربها الإعلامية ضد الجيش الوطني، وتعاونت مع شركات عالمية.

وأشار المحجوب في إيضاح مسجل نشره المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن هناك غرفا مخصصة للحرب النفسية، تصرف عليها أموال طائلة، من خزينة الدولة.

وأضاف المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، في حديثه، ان الشخصيات التي تم استدعائها من قبل الإخوان المسلمين، لم يعد لها أي فاعلية في الشارع الليبي، وقد أستهلكت إعلاميا.