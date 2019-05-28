صور.. سقوط قذائف عشوائية على منازل المدنيين بحي الملجأ في منطقة قصر بن غشير جنوب #طرابلس. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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