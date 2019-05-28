عاجل

صور.. سقوط قذائف عشوائية على منازل المدنيين بحي الملجأ في منطقة قصر بن غشير جنوب…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور.. سقوط قذائف عشوائية على منازل المدنيين بحي الملجأ في منطقة قصر بن غشير جنوب #طرابلس. #ليبيا #المرصد












عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك