ليبيا_الآن| الخطوط الليبية تعود لتسيير رحلاتها إلى غات . . . ستعود الخطوط الج…

#ليبيا_الآن| الخطوط الليبية تعود لتسيير رحلاتها إلى غات

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ستعود الخطوط الجوية الليبية إلى تسيير رحلاتها إلى بلدية غات بين مطار امعيتيقة ومطار المدينة بحسب ما صرح به عميد بلدية غات قوماني صالح للمركز الإعلامي للمدينة.

وأوضح قوماني إن رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية ستعود اعتبارا من الأسبوع المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا.

وأشار عميد بلدية غات إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات طويلة استمرت بين المجلس البلدي ومسؤولي الشركة دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول أسعار التذاكر أو تحديد الأيام وتوقيت الإقلاع من المطارين.