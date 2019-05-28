رئيس جهاز المخابرات المصرى اللواء عباس كامل، يصل #ليبيا ويلتقي القائد العام للج…

رئيس جهاز المخابرات المصرى اللواء عباس كامل، يصل #ليبيا ويلتقي القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في الرجمة. #المرصد
رئيس جهاز المخابرات المصرى اللواء عباس كامل، يصل #ليبيا ويلتقي القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في الرجمة. #المرصد
المخابرات المصرية من اقوى المخابرات فى العالم وعليها ان تساعد الجيش الوطنى الليبى فى القضاء على الارهاب بعد ثبت تدخل تركى الى جانب المليشيات الارهابية ولكن الجيش المصرى يملك قوة هائلة وجبارة قادرة على حشد وتعبئة قوات من الاحتياط تصل الى عدد سكان ليبيا 6 مليون جندى وعشرين مرة صعف سكان قطر بخلال احدث الاسلحة فى كافة المجالات تستطيع تحرير طرابلس فى ساعات قليلة لو اتخذ القرار بتقدم القوات من الرئيس المصرى بصفته رئيس الاتحتاد الافريقى
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