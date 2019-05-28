مصادر القيادة العامة تؤكد لـ #المرصد تسليم الإرهابي هشام عشماوي اليوم إلى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال زيارته إلى الرجمة وذلك وفق الإتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي سارية المفعول والموقعة بين #ليبيا و #مصر إبان النظام السابق .