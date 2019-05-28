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مصادر القيادة العامة تؤكد لـ #المرصد تسليم الإرهابي هشام عشماوي اليوم إلى رئيس …

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر القيادة العامة تؤكد لـ #المرصد تسليم الإرهابي هشام عشماوي اليوم إلى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال زيارته إلى الرجمة وذلك وفق الإتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي سارية المفعول والموقعة بين #ليبيا و #مصر إبان النظام السابق .

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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