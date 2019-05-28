ليبيا_الآن| “بومبيو” يبحث مع “شكري” التطورات في “ليبيا” . . . ناقش وزير الخارج…

#ليبيا_الآن| “بومبيو” يبحث مع “شكري” التطورات في “ليبيا”

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ناقش وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مع وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا، خلال اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء

وتطرق الوزيران إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقا على حث الأطراف الليبية على إيجاد حل سياسي للأزمة، والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات وخصوصا القضايا الإقليمية

يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين الجيش الوطني والمجموعات التابعة لحكومة الوفاق والتي أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى مقتل 562 شخصاً فِيما بَلغُ عَددُ الجَرحَى 3417 شخصا بَينهُم 146 مَدنيّاً، ونزوح أكثَر 82 ألف شَخص