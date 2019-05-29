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الطيران العمودي التابع للجيش الوطني يشن غارات بمحور الكسارات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن الطيران العمودي يستهدف بغارات جوية مواقع لقوات الوفاق بمحور الكسارات جنوبي العاصمة طرابلس.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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