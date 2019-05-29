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لو خيروك بين الشوربة و العصبان…شن تختار؟ #ليبيا_الآن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

لو خيروك بين الشوربة و العصبان…شن تختار؟
#ليبيا_الآن


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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • عاجل جدا ///: الله يعطيك سم يا حيوان. وطنك يستغيث و انت تفكر في بطنك يا كلب ؟؟ الحمدلله مش كل الليبيين زيك يا عديم الشرف و الكرامه. ستعيش زي الحيوان باذن الله تاكل كما تاكل الانعام. لعنة الله عليك و علي اصلك يا خنزير يا كلب الناس في البلدان الأخري زي فلسطين الذين لهم ضمير يضربون علي الطعام

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