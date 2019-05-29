لو خيروك بين الشوربة و العصبان…شن تختار؟
#ليبيا_الآن
لو خيروك بين الشوربة و العصبان…شن تختار؟ #ليبيا_الآن
لو خيروك بين الشوربة و العصبان…شن تختار؟
لو خيروك بين الشوربة و العصبان…شن تختار؟
#ليبيا_الآن
وليش هكي والله دمرتني بسؤالك
عاجل جدا ///: الله يعطيك سم يا حيوان. وطنك يستغيث و انت تفكر في بطنك يا كلب ؟؟ الحمدلله مش كل الليبيين زيك يا عديم الشرف و الكرامه. ستعيش زي الحيوان باذن الله تاكل كما تاكل الانعام. لعنة الله عليك و علي اصلك يا خنزير يا كلب الناس في البلدان الأخري زي فلسطين الذين لهم ضمير يضربون علي الطعام
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