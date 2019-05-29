#ليبيا_الآن I “الإنشاءات النفطية” تُوقع مذكرة تعاون مع فيروستال العالمية

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عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة أمس الأثنين اجتماعا موسعا مع المدير التنفيذي لشركة فيروستال مارك نعمان، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

ونوقشت في الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة آلية التعاون بين فيروستال والوطنية للإنشاءات في عدة مجالات مُتنوعة من بينها إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لقطاعي النفط والغاز في ليبيا.

وشملت الاتفاقية توقيع اتفاقية “إم أو يو” كما تم التطرق خلال اللقاء لأهمية تبادل الخبرات والرفع من مستوى التدريب لموظفي الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة بالتعاون مع شركة فيروستال وسُبل الاستفادة من خبراتها بأفضل شكل مُمكن.