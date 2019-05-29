ليبيا_الآن I لجنة شؤون الخارجية: عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية سبب الأزمة في ليب…

#ليبيا_الآن I لجنة شؤون الخارجية: عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية سبب الأزمة في ليبيا

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أعربت لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب، عن استغرابها مل ورد في إحاطة المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، حول تحركات الجيش الوطني نحو طرابلس.

وأشارت اللجنة في بيان لها، أن سلامة أغفل الحديث عن تعثّر عمل البعثة وعدم شفافيتها –بحسب وصف البيان- والمبالغة في تقدير النجاح وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها البعثة.

وأوضحت لجنة شؤون الخارجية، أنها حاولت مرارا التحذير من عواقب ما وصلت إليه أمور البلاد، ولم تلتفت البعثة لوجهات نظرنا، ولذا كانت تحركات الجيش نحو طرابلس، مؤشرا على تعثّر العملية السياسية.

وذكرت اللجنة، أن الترتيبات الأمنية المتفق عليها مند ثلاث سنوات، لم يتم تنفيذها، وأصبحت حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة، فيما بعد نتيجة لعدم تنفيذ هذه الترتيبات، بيد مجموعات مسلحة تتحكّم في موارد الليبيين والخدمات المُقدّمة لهم.