ليبيا_الآنI جمعية رؤية تُحدد أول أيام العيد في ليبيا . . . . أعلنت جمعية رؤية …

#ليبيا_الآنI جمعية رؤية تُحدد أول أيام العيد في ليبيا

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أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك أن “الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر في كل الدول التي تعتمد على تحقق رؤية الهلال لتأكيد بداية الأشهر الهجرية”.

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته أمس حول تحري هلال شهر شوال أن: “يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو سيكون أول أيام الشهر في الدول التي لا تشترط تحقق رؤية الهلال”.

وأشارت رؤية إلى أنه وبناء على الحسابات الفلكية القطعية فإن عملية الاقتران المركزي بين القمر والشمس بالنسبة للأرض “بداية تولد هلال شهر شوال” ستحدث يوم الاثنين الذي يُصادف 29 رمضان، لكن رؤيته ستتعذر على الكثير من الدُول بينها ليبيا.