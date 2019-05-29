ليبيا_الآنI التوتر الأمني بورشفانة يرفع أسعار الخضروات . . . . أكد وزير الاقتص…

#ليبيا_الآنI التوتر الأمني بورشفانة يرفع أسعار الخضروات

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أكد وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر أن المواطن الليبي بحاجة لإنفاق ضعف مرتبه ليتمكن من تغطية مصروفاته خلال رمضان وهذا يتكرر مع مصروفات عيدي الفطر والأضحى.

وأرجع عصر أزمة ارتفاع أسعار الخضروات منذ أبريل بالأسواق في المنطقة الغربية لمسألة التوتر الأمني الذي تعيشه منطقة ورشفانة التي تعد زراعية بالدرجة الأولى ومصدرا أساسيا للخضروات في المنطقة الغربية.

ولم تتحسن القدرة الشرائية للمواطن الليبي في رمضان هذا العام بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا كغيره من الأعوام السابقة فضلا عن أزمة السيولة النقدية.