ليبيا_الآن| خطة أمنية قبل العيد وبعده في طبرق . . . أطلقت مديرية أمن طبرق خطة …

#ليبيا_الآن| خطة أمنية قبل العيد وبعده في طبرق

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أطلقت مديرية أمن طبرق خطة لتأمين المدينة تستمر إلى ما بعد انتهاء الاحتفالات بعيد الفطر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن طبرق صفي خطاب إلى أن تنفيذ الخطة سيكون في إطار غرفة عمليات موحدة.

من جانبهم بدأ السكان الدخول في أجواء العيد المفرحة من خلال إطلاق مهرجان للتسوق في المدينة.

هذا ولم تمنع الأوضاع التي تمر بها البلاد الليبيين من الاحتفال بالعيد ليبقى التحدي الأمني الأكبر في ليبيا هو انتشار السلاح وعدم احتكاره من قبل القوات المسلحة والأمنية النظامية.