ليبيا_الآن| “عمليات الكرامة”: قوات الوفاق تقصف المدنيين . . . أكد المركز الإع…

#ليبيا_الآن| “عمليات الكرامة”: قوات الوفاق تقصف المدنيين

.

.

.

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، حرص الجيش الوطني على تنفيذ الضربات الجوية بكل دقة للأهداف العسكرية، لتجنب وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الأربعاء، بشأن القصف الجوي على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وقال المركز إنه رصد استهداف الجماعات المسلحة في طرابلس لأحياء المدنيين، وكان آخرها الثلاثاء (28 مايو) بضرب منطقة قصر بن غشير حي الملجأ، بعد أن استهدفت هذه المدينة لأكثر من مرة.