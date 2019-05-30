ليبيا_الآن| مصادر تكشف ما يحدث في وادي الربيع وعين زارة . . . تضاربت الأنباء ع…

#ليبيا_الآن| مصادر تكشف ما يحدث في وادي الربيع وعين زارة

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تضاربت الأنباء عن ما يحدث في منطقتي عين زارة ووادي الربيع، بعد أن شهدت تبادلاً لإطلاق النار، بين القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني، والمجموعات الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت مصادر محلية، أن المنطقتين، قد شهدت اشتباكات مسلحة، وصفتها بالعنيفة، في وادي الربيع على وجه التحديد.

وأضافت في حديثها، أن الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، قد أطلقت قذائف الجراد في عين زارة، في خطوة للرد على الجيش الوطني، ومحاولة لإبعاده من مناطق يسيطر تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق.