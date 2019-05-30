ليبيا_الآنI بلدي قصر بن غشير ينتقد قصف أحيائها السكنية . . . أصدر المجلس البل…

#ليبيا_الآنI بلدي قصر بن غشير ينتقد قصف أحيائها السكنية

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أصدر المجلس البلدي قصر بن غشير بيانا بشأن تكرار عمليات القصف العشوائي التي تستهدف الأحياء السكنية ومنازل الآمنين ومزارعهم وممتلكاتهم في المنطقة.

وأدان البيان بأشد عبارات الاستهجان والإدانة هذه العمليات التي تسببت في مقتل الأبرياء وآخرها قصف عدة منازل في أحياء آهلة بالسكان في الـ28 من مايو الجاري ما تسبب بوفاة أسرة وأم لـ5 أطفال مذكرا بمسألة كون منطقة قصر بن غشير جزءا من منطقة طرابلس الكبرى والبوابة الجنوبية للعاصمة وأن أمنها من أمن العاصمة طرابلس.

وانتقد البيان بشدة من وصفها بـ”الحكومة” التي تتكلم عن العدوان وقصف المدنيين وهي بالحقيقة تمارسهما بأبشع صورهما من خلال قصف منازل المدنيين بشكل متكرر بحجج واهية وكاذبة بدعوى استهداف المناطق العسكرية بهذا القصف على حد تعبير البيان.