ليبيا_الآنI “بدائل الكاش” تُرهق الليبيين مع اقتراب العيد . . . في أواخر أيام …

#ليبيا_الآنI “بدائل الكاش” تُرهق الليبيين مع اقتراب العيد

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في أواخر أيام رمضان يأمل تجار الملابس والأحذية في مدينة طبرق ارتفاع نسب المبيعات فالأيام التي يفترض أن تحقق المبيعات أعلى مستوياتها خلال العام وغالبا ما يصطدم هذا الطموح بواقع تراجع القدرة الشرائية المتأثرة بأزمة السيولة.

ويلجأ المواطنون لعمليات دفع بديلة عبر صكوك مصدقة أو عمليات تحويل مصرفي ليتمكنوا من شراء ملابس العيد إلا أن هذه الطريقة غالبا ما تكلفهم دفع المزيد من الأموال الأمر الذي يرهق ميزانيتهم الخاصة خلال هذه المناسبات وبالمقابل يتحدث التجار عن أن أسعار هذا العام تعد مناسبة لكافة الفئات.