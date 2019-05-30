#ليبيا_الآن| مصرف “الجمهورية – سوكنة” يرفع سقف السحب

.

.

.

أعلن مصرف الجمهورية في مدينة سوكنة لكافة عملائه عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب تسعمئة دينار لكل فرد.

وبحسب ما أفاد مراسل 218 في الجفرة فإن المصرف سيباشر في توزيع السيولة اعتبارا من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين بالإضافة إلى اعتماد يوم السبت كدوام رسمي وذلك استعدادا لعيد الفطر ولتلبية خدمات المواطنين خلال هذه الفترة بالشكل المطلوب.

ويعد مصرف الجمهورية فرع سوكنة من بين المصارف التجارية التي تضم أكبر شريحة ترد إليها المرتبات في المنطقة.