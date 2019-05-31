ليبيا_الآن| أمطار وتقلبات جوية جنوب غرب ليبيا . . . أعلن المركز الوطني للأرصاد…

#ليبيا_الآن| أمطار وتقلبات جوية جنوب غرب ليبيا

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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن مناطق جنوب غرب البلاد والوسط ستشهد تقلبات جوية من المُتوقع أن تكون مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن أقصى مناطق الجنوب ستُسجل درجات حرارة قُصوى تتراوح ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية، وسط رياح نشطة إلى قوية ستُثير الأتربة وتتسبب في هبوط مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المُتوقع أن تتساقط أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على مناطق غات وسبها والقطرون وأوباري وهون، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأصاد.