ليبيا_الآن| توزيع أغذية على الأسر المحتاجة في أوباري . . . تتواصل في مدن عدة ل…

#ليبيا_الآن| توزيع أغذية على الأسر المحتاجة في أوباري

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تتواصل في مدن عدة ليبية مُبادرات توزيع المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة منذ بدء شهر رمضان المبارك بمُشاركة واسعة من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية.

وفي مدينة أوباري تعاونت شبيبة الهلال الأحمر فرع أوباري في توزيع معونات مقدمة برنامج الأغذية العالمي WFP على 1100 أسرة محتاجة

المواد الغذائية التي اشتملت عليها واشتملت الإعانة المُقدمة للعائلات على مواد غذائية مُتنوعة بينها الزيت والمكرونة والبقوليات والأرز والدقيق، ووزعت حسب الأسماء المدرجة ضمن كشوفات مسجلة حديثاً.