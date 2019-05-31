ليبيا_الآن| توجه السراج للرياض . . . شاركت ليبيا في القمة الإسلامية التي تستض…

#ليبيا_الآن| توجه السراج للرياض

.

.

.

شاركت ليبيا في القمة الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بوفد يقوده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وقد فتحت هذه المشاركة بابا من التساؤل حول إمكانية عودة الرئاسي إلى الواجهة الدبلوماسية من عدمها إضافة إلى الاستفهام حول ماهية الطريقة التي سيتم التعامل بها معه .

واستقبل السراج الذي وصل إلى المملكة من قبل نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ومدير شرطتها اللواء عيد العتيبي وعدد آخر من المسؤولين بالمنطقة لتزداد التساؤلات حول ديمومة شرعية الرئاسي بعد العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش فى طرابلس.