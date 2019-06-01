ليبيا_الآن| تعليم الوفاق تصدر جداول الامتحانات . . . أصدر المركز الوطني للامتح…

#ليبيا_الآن| تعليم الوفاق تصدر جداول الامتحانات

.

.

.

أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة تعليم الوفاق جداول الدور الأول للامتحانات النهائية لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسي 2018 – 2019.

وبحسب بيان صحفي مقتضب صادر عن المركز فقد ضمت الجداول امتحانات شهادات إتمام مراحل التعليم الثانوي في الداخل والخارج للقسمين الأدبي والعلمي فضلا عن امتحاني شهادة إتمام دبلوم المعهد الثانوي للموسيقى والمسرح لقسم المسرح والموسيقى بالإضافة إلى امتحان إتمام مرحلة التعليم الثانوي للثانويات الدينية وامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالخارج وامتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالداخل.