فيديو | مواطن يوثّق بعدسة هاتفه الإزدحام الشديد على الوقود اليوم السبت أمام إحدى محطات منطقة #تاجوراء ضمن إزدحام مماثل تشهده محطات العاصمة #طرابلس ومحيطها . #ليبيا #المرصد
تعليق
-
خبر للمزارعين / يصادف اليوم / هو ثاني أيام موسم إطلاق النحل في المزارع والأرياف ـ لتبدأ رحلاتها البعيدة لزيارة الحقول والجبال والثمار لجلب الأنواع المختلفة من الأشجار لخلاياها ـ فيجب على المربين مزارع النحل عدم وضع السكر للنحل أو مضايقته ـ وإطلاقه في الحقول حتى يعود سالماً بالطعام للخلايا والاعشاش بعد بضعة اشهر .
أضف تعليقـك