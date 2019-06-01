

فيديو | مواطن يوثّق بعدسة هاتفه الإزدحام الشديد على الوقود اليوم السبت أمام إحدى محطات منطقة ⁧‫ #تاجوراء‬⁩ ضمن إزدحام مماثل تشهده محطات العاصمة ⁧‫ #طرابلس‬⁩ ومحيطها . ⁧‫ #ليبيا‬⁩ ⁧‫ #المرصد‬⁩