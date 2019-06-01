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فيديو | مواطن يوثّق بعدسة هاتفه الإزدحام الشديد على الوقود اليوم السبت أمام إحدى…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر


فيديو | مواطن يوثّق بعدسة هاتفه الإزدحام الشديد على الوقود اليوم السبت أمام إحدى محطات منطقة ⁧‫ #تاجوراء‬⁩ ضمن إزدحام مماثل تشهده محطات العاصمة ⁧‫ #طرابلس‬⁩ ومحيطها . ⁧‫ #ليبيا‬⁩ ⁧‫ #المرصد‬⁩

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • خبر للمزارعين / يصادف اليوم / هو ثاني أيام موسم إطلاق النحل في المزارع والأرياف ـ لتبدأ رحلاتها البعيدة لزيارة الحقول والجبال والثمار لجلب الأنواع المختلفة من الأشجار لخلاياها ـ فيجب على المربين مزارع النحل عدم وضع السكر للنحل أو مضايقته ـ وإطلاقه في الحقول حتى يعود سالماً بالطعام للخلايا والاعشاش بعد بضعة اشهر .

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