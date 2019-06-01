ليبيا_الآن| موجة حر تنطلق من ليبيا والجزائر.. كيف تحمي نفسك؟ . . . لا تستهين ب…

#ليبيا_الآن| موجة حر تنطلق من ليبيا والجزائر.. كيف تحمي نفسك؟

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لا تستهين بموجة الحر الحالية التي تضرب عدداً من دول المنطقة بينها ليبيا، ولا تتعامل معها ببساطة، هكذا ينصح خبراء الطقس في هذه الفترة ويشددون على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وتضرب المنطقة هذه الأيام موجة حر أشد من سابقتها التي عصفت بالمنطقة قبل أسبوع، ومن المتوقع أن تبلغ في ذروتها 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية لتلك المناطق.

تكمن خطورة الموجات الحارة، بشكل رئيسي، في حالات الجفاف، والتي تتزايد بشكل واضح خلال شهر رمضان بسبب الامتناع عن الشراب.