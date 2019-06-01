عاجل | النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ #المر…



عاجل | النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ #المرصد :

– القائمة المتداولة على أنها قائمة صادرة من اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية مزورة تماماً .

– الجيش الألكتروني الذي زور هذه القائمة نسخ ختمي وتوقيعي من مستند آخر قديم وركبه عليها .

– القائمة المزورة ضمت أسماء زملاء وطنيين وشخصيات وطنية وفنانين لا يمكن لنا أن نضعهم على لائحة الإرهاب حتى وإن إختلفنا سياسياً مع البعض منهم .

– الهدف من هذا العمل هو الفتنة بين أعضاء مجلس النواب وبين الشعب الليبي ومكوناته المختلفة .

– أتهم جماعة الإخوان المسلمين وجيشها الإلكتروني العامل من #إسطنبول بالوقوف وراء هذا العمل .

– الهدف من هذا العمل هو التشويش على قائمة ستصدر قريباً تضم حصراً قادة تنظيمي الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة والشخصيات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وذلك بناءً على تصنيف المجلس لهذه الجماعة كإرهابية محظورة .

– الهدف الآخر من هذا التزوير هو إظهار لجنة الدفاع على أنها تعمل بعشوائية ودون دليل وإظهار مجلس النواب بأنه إقصائي يُقصي كل من يختلف معه سياسياً ويلصق به تهمة الإرهاب .

– لجنة الدفاع لا تعمل إلا بما يردها وبالأدلة من الأجهزة الأمنية الرسمية مثل جهاز المخابرات والمباحث العامة والقائمة الأصلية التي ستصدر قريباً ستثبت وبالدليل علاقة من ستشملهم من أسماء بالإرهاب والمليشيات .

– رسائل لجنة الدفاع لها نمطها الخاص وترويستها الخاصة ، أما الرسالة المزورة المتداولة اليوم تحمل شعار مجلس النواب ونحن لا نصدر رسائل على مثل هكذا نمط لأن لجنتنا لها تصميمها الخاص بها الذي يختلف تماماً عن هذه القائمة المزورة .