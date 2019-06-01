ليبيا_الآن| “حرب طرابلس”.. التمركزات تُنذر بـ”الأسوأ” . . . لأكثر من خمسين يوم…

#ليبيا_الآن| “حرب طرابلس”.. التمركزات تُنذر بـ”الأسوأ”

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لأكثر من خمسين يوماً والمعارك المحتدمة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة ما تزال متواصلة دون تقدمات تذكر لكلا الطرفين.

واستمرت المعارك طوال ساعات نهار السبت في محاور عين زارة ومحيط اليرموك والطوييشة وأربعة شوارع النهر بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التي ينضوي بعضها تحت راية حكومة الوفاق والبعض الآخر يتحالف معها وقتيا فقط.

وقالت مصادر إن الجيش حقق تقدماً نسبيا في محور عين زارة، فيما تنفي مصادر تابعة لصفحات محسوبة على التشكيلات المسلحة هذه الرواية وتقدم عكسها تماماً قائلة إن التقدم الحاصل لصالح قواتهم.