ليبيا_الآن أهالي أوباري يتناسون السيولة ويقبلون على الأسواق . . . تشهد محلات ا…

#ليبيا_الآن أهالي أوباري يتناسون السيولة ويقبلون على الأسواق

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تشهد محلات الملابس والأحذية في أوباري نشاطا تجاريا مع قرب عيد الفطر المبارك، كما تشهد أسواق المدينة ازدحاما في فترة الليل بخلاف النهار حيث ترتفع درجات الحرارة.

الزبائن في هذه الأسواق يبحثون عن أقمشة رخيصة الثمن وجيدة النوع، ورغم ذلك فإنهم لا يخرجون خالي اليدين إن لم يجدوا مرادهم.



