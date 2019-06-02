ليبيا_الآنI “الرقابة” تُطمئن: الوقود متوفر بكميات . . . أكّدت لجنة الأزمة بهيئ…

#ليبيا_الآنI “الرقابة” تُطمئن: الوقود متوفر بكميات

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أكّدت لجنة الأزمة بهيئة الرقابة الإدارية أن الوقود متوفر بكميات كبيرة في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، نافية ما يشاع حول الازدحام على محطات الوقود نتيجة وجود نقص في الوقود.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، السبت، إن ناقلة محمّلة بالوقود رست في ميناء الشركة ويتم العمل على تفريغ شحنتها حاليا، مضيفة أنه لا داعي للازدحام في محطات الوقود وعرقلة حركة السير، داعية جميع المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتحلّي بروح المسؤولية.

وكانت شركة البريقة أعلنت في أواخر أبريل الماضي تعليق إرسالياتها من الوقود إلى المناطق الوسطى والجبل الغربي بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية والغربية، إثر الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والتي دفعت بالعديد من سائقي الشحنات إلى التخوف من الطرق الرابطة بين المدن.