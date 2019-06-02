هل شاهدتم بطاطا سوداء من قبل ؟.. #بيرو تنتج 3500 نوع من #البطاطا #عيش_الآن م…

هل شاهدتم بطاطا سوداء من قبل ؟.. #بيرو تنتج 3500 نوع من #البطاطا
#عيش_الآن
مهرجان بيرو السنوي العاشر للبطاطا، تفتخر البلاد بإنتاج أكثر من 3500 نوع مختلف من البطاطا تنتجه بيرو بسبب تنوع التربة
http://bit.ly/2PRxAYL
إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara
هل شاهدتم بطاطا سوداء من قبل ؟.. #بيرو تنتج 3500 نوع من #البطاطا
#عيش_الآن
مهرجان بيرو السنوي العاشر للبطاطا، تفتخر البلاد بإنتاج أكثر من 3500 نوع مختلف من البطاطا تنتجه بيرو بسبب تنوع التربة
http://bit.ly/2PRxAYL
إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara
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