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هل شاهدتم بطاطا سوداء من قبل ؟.. #بيرو تنتج 3500 نوع من #البطاطا #عيش_الآن م…

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان


هل شاهدتم بطاطا سوداء من قبل ؟.. #بيرو تنتج 3500 نوع من #البطاطا
#عيش_الآن
مهرجان بيرو السنوي العاشر للبطاطا، تفتخر البلاد بإنتاج أكثر من 3500 نوع مختلف من البطاطا تنتجه بيرو بسبب تنوع التربة
http://bit.ly/2PRxAYL

إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara

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