ليبيا_الآن| مشاركة “ليبيا” في مؤتمر دولي لمكافحة “الفساد” . . . شارك رئيس الهي…

#ليبيا_الآن| مشاركة “ليبيا” في مؤتمر دولي لمكافحة “الفساد”

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شارك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ برئاسة الوفد الليبي المُشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة آواخر الشهر الماضي

ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي، اليوم الإثنين، ما تم خلال المؤتمر الذي حدد آليات العمل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بليبيا والمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، حول بناء القدرات والمساعدة التقنية للعناصر الليبية