مشاهد محاولات تفريق المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في #الخرطوم #أخبار_الآن ناشط…



مشاهد محاولات تفريق المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في #الخرطوم

#أخبار_الآن

ناشطون ينشرون فيديوهات لإطلاق نارٍ على المتظاهرين في #السودان ويتهمون المجلس العسكري بمحاولة #فض_الاعتصام بقوة فيما ارتفع عدد الضحايا لـ 14 قتيل بحسب لجنة الأطباء المركزية