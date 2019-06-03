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مشاهد محاولات تفريق المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في #الخرطوم #أخبار_الآن ناشط…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


مشاهد محاولات تفريق المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في #الخرطوم
#أخبار_الآن
ناشطون ينشرون فيديوهات لإطلاق نارٍ على المتظاهرين في #السودان ويتهمون المجلس العسكري بمحاولة #فض_الاعتصام بقوة فيما ارتفع عدد الضحايا لـ 14 قتيل بحسب لجنة الأطباء المركزية

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