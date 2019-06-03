ليبيا_الآن| مقتل الضابط الذي أوقع بالإرهابي “عشماوي” . . . أكدت مصادر عسكرية م…

#ليبيا_الآن| مقتل الضابط الذي أوقع بالإرهابي “عشماوي”

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أكدت مصادر عسكرية مقتل الضابط الليبي عبد الحميد فرج الذرعاني الذي قام بالقبض على الإرهابي المصري الخطير هشام عشماوي والذي سلمته ليبيا مؤخرا لبلاده بعد اتمام الإجراءات القانونية.

ووفقا لما ورد في موقع روسيا اليوم فإن الذرعاني قتل في محور مطار طرابلس قصر بن غشير أثناء المواجهات مع الجماعات المسلحة المتحصنة في العاصمة .

يشار إلى أن الذرعاني كان قد شارك بفاعلية في عمليات تحرير درنة من قبضة الإرهاب وهو نقيب في الجيش وينحدر من مدينة المرج