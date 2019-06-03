ليبيا_الآن| مأدبة رمضانية للعمالة الوافدة براس لانوف . . . أقامت أسرة من مدينة…

#ليبيا_الآن| مأدبة رمضانية للعمالة الوافدة براس لانوف

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أقامت أسرة من مدينة راس لانوف بالتنسيق مع الشباب في حي رقم 1 مأدبة إفطار جماعي للمغتربين المقيمين للعمل في المدينة من العرب والأجانب.

وتم تنظيم المأدبة في خيمة رمضانية لمن ينتمون إلى جنسيات مصر وتونس والسودان وتشاد وبنغلاديش.

وشهدت المأدبة تقديم العديد من صنوف الوجبات الليبية بمختلف أنواعها الشهيرة في رمضان وسط أجواء أدخلت السرور على الضيوف.

يشار إلى أن العديد من الليبيين يقومون خلال شهر رمضان بتنظيم مأدبات إفطار جماعية للسكان المحليين في مختلف المدن وللعمالة الوافدة وعابري السبيل واللاجئين.

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع العمليات العسكرية الجارية على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.