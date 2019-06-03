ليبيا_الآن| البحرين تسهل عمل شركات النفط والغاز الأجنبية . . . أصدر رئيس الوزر…

#ليبيا_الآن| البحرين تسهل عمل شركات النفط والغاز الأجنبية

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أصدر رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا تسمح بموجبه البحرين للشركات الأجنبية بتملك 100% بمشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعي.

وأكد القرار الذي نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية أنه بموجبه سيتعين على الشركة الأجنبية الأم أن تكون قد وقعت أو تكون في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين لتحقيق ذلك.

هذا وسيتيح هذا القرار للشركات الأجنبية المزيد من الحرية للعمل داخل البحرين.