عاجل | صاروخ محمول على الكتف يصيب عمارة سكنية في منطقة حي دمشق بالعاصمة #طرابلس خلال محاولة تصدي مسلحي حكومة الوفاق لطائرة كانت تغير على مواقعهم غرباً في طريق المطار ولا أنباء عن خسائر بشرية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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