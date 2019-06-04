عاجل | صاروخ محمول على الكتف يصيب عمارة سكنية في منطقة حي دمشق بالعاصمة #طرابلس خلال محاولة تصدي مسلحي حكومة الوفاق لطائرة كانت تغير على مواقعهم غرباً في طريق المطار ولا أنباء عن خسائر بشرية . #ليبيا #المرصد







