عاجل

عاجل | هيئة الأوقاف بحكومتي المؤقتة و الوفاق : التثبت من رؤية الهلال وفقاً لمحاك…

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | هيئة الأوقاف بحكومتي المؤقتة و الوفاق : التثبت من رؤية الهلال وفقاً لمحاكم سبها وبن جواد وبن وليد وعليه اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الجميع يعلم وخاصة في طرابلس ليبيا ان اول ايام عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 5-5-2019 المتمم لشهر رمضان المبارك روءية الهلال كانت واضحة وتختلف عن مناطق الخليج العربي والسعودية لاختلاف الموقع الجغرافي لظهور الهلال ، فعلى الجميع ان لايضيعوا فرصة الصيام يوم غدا وسيكون العيد يوم الأربعاء انشاء الله ، حسب موقع الأرصاد الليبية الجبل الأخضر والجبل الغربي .

    رد