عاجل | هيئة الأوقاف بحكومتي المؤقتة و الوفاق : التثبت من رؤية الهلال وفقاً لمحاك…

عاجل | هيئة الأوقاف بحكومتي المؤقتة و الوفاق : التثبت من رؤية الهلال وفقاً لمحاكم سبها وبن جواد وبن وليد وعليه اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك . #ليبيا #المرصد
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الجميع يعلم وخاصة في طرابلس ليبيا ان اول ايام عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 5-5-2019 المتمم لشهر رمضان المبارك روءية الهلال كانت واضحة وتختلف عن مناطق الخليج العربي والسعودية لاختلاف الموقع الجغرافي لظهور الهلال ، فعلى الجميع ان لايضيعوا فرصة الصيام يوم غدا وسيكون العيد يوم الأربعاء انشاء الله ، حسب موقع الأرصاد الليبية الجبل الأخضر والجبل الغربي .
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