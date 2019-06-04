عاجل | هيئة الأوقاف بحكومتي المؤقتة و الوفاق : التثبت من رؤية الهلال وفقاً لمحاك…

عاجل | هيئة الأوقاف بحكومتي المؤقتة و الوفاق : التثبت من رؤية الهلال وفقاً لمحاكم سبها وبن جواد وبن وليد وعليه اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك . #ليبيا #المرصد







