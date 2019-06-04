ليبيا_الآن| “الوفاق والمؤقتة” يتفقان على عيد “الفطر” المبارك . . . في ساعات ال…

#ليبيا_الآن| “الوفاق والمؤقتة” يتفقان على عيد “الفطر” المبارك

.

.

.

في ساعات الفجر الأولى أعلنت هيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل من حكومتي الوفاق والمؤقتة اليوم الثلاثاء كأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد رؤية العديد من المواطنين لهلال شوال في غرب وشرق وجنوب ليبيا

الحكومة الليبية المؤقتة نشرت بيانا تهنئ فيه المواطنين بقدوم عيد الفطر المبارك، وعبّرت فيه عن استنكارها بتزامن هذه المناسبة مع تفجيرات في درنة استهدفت مركزا للشرطة في منطقة الساحل الشرقي

بينما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء في حكومة الوفاق تهنئتها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بعد تشاور هيئة الأوقاف والمجلس الاعلى للقضاء على ثبوت رؤية الهلال بناء على شهادات مواطنين من مدن: سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد، وغيرها