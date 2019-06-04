فيديو | من أجواء صلاة العيد بالمسجد العتيق في مدينة #ترهونة وسط حضور مكثف للأه…

فيديو | من أجواء صلاة العيد بالمسجد العتيق في مدينة #ترهونة وسط حضور مكثف للأهالي داخل وخارج ساحات المسجد . #ليبيا #المرصد
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ترهونة مدينة الشهامة والكرم شعبها العظيم مثال للوفاء والتضحية بدعم جيشهم الوطنى رغم كل تهديد المجرمين من خرفان الداعرة مصراطة الذين ارتكبوا مجازر تفوق النازية فى مدن ليبية وغدا ستتحول هذه المدينة مثل البواغيث فى سوريا اخر اوكار داعش هناك ومصراطة سيهلك شبابها على اسوار طرابلس ويتركوا خلفهم اﻻرامل والثكالى والايتام حيث سيتم اعادة تعليمهم صحيح الاسلام السمح بعيدا عن فكر الاخوان المفلسين الذى سبب لهم الهلاك
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