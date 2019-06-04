صور | جانب من صلاة العيد وتجمع الأهالي في ” ميدان الشهداء ” وسط العاصمة #طرابلس مع لقطات عفوية لبعض الأطفال إقتنصتها عدسة المصور محمد شلّش . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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