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صور | جانب من صلاة العيد وتجمع الأهالي في ” ميدان الشهداء ” وسط العاصمة #طرابلس…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من صلاة العيد وتجمع الأهالي في ” ميدان الشهداء ” وسط العاصمة #طرابلس مع لقطات عفوية لبعض الأطفال إقتنصتها عدسة المصور محمد شلّش . #ليبيا #المرصد











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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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