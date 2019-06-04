ليبيا_الآن| إعلان العيد المُفاجئ.. ربكة منتصف الليل تمحوها فرحة النهار . . . ي…

#ليبيا_الآن| إعلان العيد المُفاجئ.. ربكة منتصف الليل تمحوها فرحة النهار

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يأتي عيد الفطر هذا العام بعد أن أحدث حالة من الجدل بين الليبيين حول رؤية هلاله من عدمها فبعد أن أعلنت مؤسسات الدولة الرسمية مؤقتة ووفاق بأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك يأتي الإعلان فجأة وفي ساعات الصباح الأولى بأن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك

رؤية الهلال جاءت من عدة مناطق حسب شهود سكانها لرؤيتهم له ومن بعد ذلك أعلن رسميا بأن العيد هو اليوم ليضع الليبيون في ربكة خاصة أنهم لم يخرجوا زكاة فطرهم الأمر الذي دعا بعض المدن إلى تأخير صلاة العيد .