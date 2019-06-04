ليبيا_الآن| غات تعيش عيد فطر مأساوي . . . تعيش مدينة غات أسوأ أعيادها حيث أغرق…

#ليبيا_الآن| غات تعيش عيد فطر مأساوي

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تعيش مدينة غات أسوأ أعيادها حيث أغرقَت سيول وفيضانات بدأت منذ الأمس، أحياءً سكنية عديدة داخل المدينة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما أجبرت عشرات المواطنين على النزوح إلى أماكن آمنة بعيدا عن الخطر.

المجلس البلدي غات وجّه نداء استغاثة لكل الليبيين والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة العاجلة لأهل غات، مُعتبراً أنها أصبحت “مدينة منكوبة” حيث غطت السيول نحو 70% من مناطق غات والبركت والفويت.

وأكدت مصادر في غات وفاة مُواطن جراء السيول الخطيرة، وسط أنباء عن وفاة 4 أشخاص آخرين داخل شركة غات المركز.

كما أشار إلى سقوط قرابة 12 منزلاً جرفتها السيول، ولجوء أهالي المنطقة إلى الاختباء على أسطح المنازل في أكثر من حي وتقطع السبل بهم في انتظار تدخل الجهات المعنية وإنقاذهم ونقلهم إلى أماكن آمنة.