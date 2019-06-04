ليبيا_الآن| المفوضية الأوروبية تواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية . . . أكد…

#ليبيا_الآن| المفوضية الأوروبية تواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الثلاثاء استمرار إغلاق الموانئ أمام المهاجرين مؤكدا أن موقف بلاده تجاه المهاجرين “لن يتغير”.

وجاءت تصريحات سالفيني التي نقتلتها وكالة الأنباء الإيطالية ” آكي” خلال تعليقه على إعلان محامين عن عزمهم تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها المفوضية الأوروبية ودولا أعضاء من ضمنها إيطاليا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من خلال منع المهاجرين الفارين من ليبيا بالدخول إلى أراضيها.