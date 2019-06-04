ليبيا_الآن| فرنسا: نحن يقظون لأي تهديد من ليبيا . . . قال وزير الدولة للشؤون ا…

#ليبيا_الآن| فرنسا: نحن يقظون لأي تهديد من ليبيا

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قال وزير الدولة للشؤون الداخلية في فرنسا، لوران نونيز إن الأجهزة الأمنية يقظة لأي توقعات محتملة قادمة من ليبيا ومالي مع وجود عدد كبير من الجهاديين في البلدين.

و أوضح الوزير الفرنسي أن التهديد الإرهابي القادم من الخارج انخفض منذ هزيمة داعش ، مؤكدا بقائهم على درجة عالية من الحذر لأن نشاط داعش لا يزال موجودًا في عدة دول بحسب ما نقل موقع ميديا بارت الفرنسي.

وجائت تصريحات نونيز خلال مناقشة مشروع قانون جديد حول الاستخبارات يتيح لها عمليات التنصت لحماية الأمن القومي.