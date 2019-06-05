ليبيا_الآن I الرئاسي يصرف 10 مليون دينار لإنقاذ غات . . . شكّل المجلس البلدي “…

#ليبيا_الآن I الرئاسي يصرف 10 مليون دينار لإنقاذ غات

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شكّل المجلس البلدي “غات” لجنة للطوارئ ومتابعة الأزمة بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي بعد السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة والتي خلّفت وراءها خسائر بشرية ومادية كبيرة

واستقبلت لجنة نداءات استغاثة من المواطنين في كل من قرى: “أبالول” و”أفود” و “تنزوفت” حيث يجري العمل على إجلاء العائلات العالقة هناك في المدينة الغارقة

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق قد شكلت صباح اليوم الإربعاء لجنة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات وبصورة عاجلة لرفع المعاناة عن سكان غات، ومتابعة الأوضاع بالمدينة ومعالجة الأضرار ومساعدة المواطنين المتضررين نتيجة السيول والفيضانات

وخصّص المجلس الرئاسي مبلغ 10 ملايين دينار ليبي لمصلحة وزارة الداخلية لتتكفل بمعالجة الأوضاع الكارثية في المدينة، والتي يحذر المجلس البلدي غات من تطورها إلى كارثة صحية بعد اختلاط مياه الأمطار بالمياه السوداء.