ليبيا__الآن| آلاف الأطنان من حديد التسليح تصل ميناء الخمس . . . رست يوم الاثني…

#ليبيا__الآن| آلاف الأطنان من حديد التسليح تصل ميناء الخمس

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رست يوم الاثنين في ميناء الخمس السفينة نبيه ديسكافري المحملة بنحو 3 آلاف طن من حديد التسليح بحسب البيانات الرسمية لإدارة الميناء.

كما أعلن الميناء عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن دخول السفينة كايا التابعة للوكيل الملاحي الشرق لمنطقة الرسو وعلى متنها هي الأخرى أكثر من ألفي طن من حديد التسليح.

أما عن السفن المتوقع وصولها فأوضحت إدارة الميناء، وصول السفينة ميريوس المحملة بمئتين وثلاث عشرة (213) سيارة مستعلمة خلال الساعات المقبلة دون ذكر بلد التوريد.