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عاجل: انفراج أزمة البنزين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انفراج في أزمة البنزين في محطات الوقود بمنطقة  تاجوراء والطريق الساحلي.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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