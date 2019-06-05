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عاجل – سيول غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
عاجل بوابة
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصول السيول الى منطقة تهالا  التي تبعد 60 كم عن مدينة  غات 

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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