صور | شركات محلية ومنظمات خيرية تنظم قافلة إغاثة جوية تضم أطباء أنطلاقاً من مطار معيتيقة وستحط بعد قليل في مطار #غات . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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