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صور | شركات محلية ومنظمات خيرية تنظم قافلة إغاثة جوية تضم أطباء أنطلاقاً من مطار…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شركات محلية ومنظمات خيرية تنظم قافلة إغاثة جوية تضم أطباء أنطلاقاً من مطار معيتيقة وستحط بعد قليل في مطار #غات . #ليبيا #المرصد



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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