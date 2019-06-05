ليبيا_الآن| قدامى كرة القدم يُقيمون مباراة تكريمية لشهداء درنة . . . بنهاية ش…

#ليبيا_الآن| قدامى كرة القدم يُقيمون مباراة تكريمية لشهداء درنة

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بنهاية شهر رمضان ودع منظمو الدوريات الرمضانية التي شهدت زخما في حضور الجمهور طيلة الشهر الفضيل، بمُباراة أقيمت بملعب نادي الشلال بمنطقة شيحا الشرقية جمعت قدامي فريق دارنس والشلال وانتهت بفوز قدامى دارنس.

وأقيمت المباراة لتكريم أرواح شهداء مدينة درنة وأسرهم بعد المعاناة التي عاشتها المدينة قبل تحريرها لتعود الحياة مجددا لزهرة ليبيا المنتعشة بالشهر الكريم.

وكان التجمع إجمالا بنظام المباريات الثلاثية التي شهدت أيضا مشاركة فريق الأفريقي أحد أعمدة كرة القدم الليبية بجانب شقيقه دارنس ليكتمل رمضان وتكتمل معه التجمعات الرياضية الرمضانية التي اتسمت بلمسات الوفاء.