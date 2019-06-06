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مجموعة عمليات المنطقة الغربية : هدف الضربة الجوية الدقيقة التي إستهدفت هدف عسكري…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مجموعة عمليات المنطقة الغربية : هدف الضربة الجوية الدقيقة التي إستهدفت هدف عسكري في مطار معيتيقة بعد تحذيرات متكررة هو تحييد هذا المطار تماماً عن الأعمال العسكرية بما يكفل إستمرار عمله كمرفق مدني لأهالي العاصمة والمناطق المحيطة . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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